Galatasaray'ın yeni transferi Ugochukwu, taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyor Açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Lesley Ugochukwu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Ugochukwu, Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek "Buraya imza atmak benim için büyük bir gurur. Galatasaray'a gelmek bir hayaldi. Büyük bir kulübe geldim. Kazanmak için buradayım. Kulübün imkanları, tesisler inanılmaz. Kulübün daha ileriye gitmek istediğini burada görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Bunu ilerleteceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşmayı dört gözle beklediğini dile getiren Fransız orta saha oyuncusu, "Taraftarlarımızı görmek, onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce videolarda izledim. Şimdi onlarla gerçekten buluşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz daha yukarılara çıkmak"

Kulüp başkanı Dursun Özbek ise Ugochukwu'nun Galatasaray'a güç katacağını belirterek "Transferlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray Futbol Takımı'nı hem Trendyol Süper Lig'e hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Onun için hazırlıklarımız ve transfer çalışmalarımız sürüyor. Lesley'e hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'da başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.