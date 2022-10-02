- Ufuk Kahraman: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız" Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 4-1 kaybettikleri Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını belirterek, hatalardan ders çıkararak eksik oyuncularının dönüşüyle daha da güçleneceklerini söyledi.

- Ufuk Kahraman: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 4-1 kaybettikleri Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını belirterek, hatalardan ders çıkararak eksik oyuncularının dönüşüyle daha da güçleneceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, değerlendirmelerde bulundu.

Ufuk Kahraman, "Üzgünüz. Evimizde bir üç puan daha kaybettik. Sistemli ve formda olan bir rakibe kaybettik. Ahmet İlhan, Safa Kınalı, Şeref gibi eksiklerimiz vardı. Erken golü bulup iyi başladık ama yediğimiz golün ardından oyundan düşmemiz beni üzen taraf. Organize oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Rakibimiz bunu bugün çok iyi yaptı. Uzaktan vurdukları iki şut bizim oyuncularımızın temasıyla gol oldu. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde bir Tuzlaspor maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Bugün 5 öz kaynak oyuncumuzla oynadık, onların performansını artırmaya çalışacağız. Ahmet İlhan, Şeref Özcan ve Safa Kınalı'nın dönüşüyle daha güçleneceğimizi düşünüyorum" dedi.