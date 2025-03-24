UEFA Uluslar Ligi'nde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya, UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine yükseldi. Çeyrek finaldeki heyecan dolu maçların ardından bu dört takım, yarı finalde karşılaşmaya hak kazandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya yarı finale çıktı.
Ligde çeyrek final turu ikinci maçları oynandı.
İlk maçını Danimarka'ya 1-0 kaybeden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı maçı 3-2 önde bitirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanan Portekiz, yarı finale adını yazdırdı.
İtalya ile oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Almanya, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.
Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalan İspanya, ikinci maçın normal süresini de 2-2 berabere tamamlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakiplerin karşılıklı birer gol bulduğu karşılaşmada sonucunda seri penaltı atışlarına gidildi. Maçı İspanya penaltılarla 5-4 kazandı ve yarı final vizesi aldı.
Çeyrek final ilk maçını Hırvatistan karşısında 2-0 mağlup tamamlayan Fransa, ikinci maçta rakibini aynı skorla 2-0 yenmeye başardı. Karşılaşmada uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Fransa, 5-4 galip gelerek tur atladı.
Çeyrek final sonuçları şu şekilde:
İspanya-Hollanda: 3-3 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 2-2)
Fransa-Hırvatistan: 2-0 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 0-2)
Portekiz-Danimarka: 3-2 (uzatmalar: 5-2) (ilk maç: 0-1)
Almanya-İtalya: 3-3 (ilk maç: 2-1)