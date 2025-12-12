UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Takımlarımızın aldığı sonuçlar sonrası Türkiye, sıralamada 9. basamaktaki yerini korudu.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ŞOV YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve ilk 16 arasına girdi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ülke puanına önemli katkı sağladı.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR YENİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9 puanda kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi hem liderliğini hem de yenilmezlik serisini kaybetti.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Oynanan karşılaşmaların ardından UEFA tarafından açıklanan güncel ülke puanı sıralamasında ilk 10 şu şekilde oluştu. İngiltere 102 bin 672 puanla zirvede yer alırken, İtalya 91 bin 088 puanla ikinci, İspanya 84 bin 828 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya 81 bin 545 puanla dördüncü, Fransa ise 74 bin 105 puanla beşinci basamakta yer aldı.

Hollanda 65 bin 033 puanla altıncı, Portekiz 62 bin 466 puanla yedinci, Belçika 57 bin 750 puanla sekizinci sırada bulunurken, Türkiye 47 bin 600 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Çek Cumhuriyeti ise 44 bin 300 puanla 10. sırada yer aldı.

Güncel ülke puanları

1 - İngiltere: 102 bin 672

2 - İtalya: 91 bin 088

3 - İspanya: 84 bin 828

4 - Almanya: 81 bin 545

5 - Fransa: 74 bin 105

6- Hollanda: 65 bin 033

7- Portekiz: 62 bin 466

8- Belçika: 57 bin 750

9- Türkiye: 47 bin 600

10- Çek Cumhuriyeti: 44 bin 300