Haberler

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Takımlarımızın aldığı sonuçlar sonrası Türkiye, sıralamada 9. basamaktaki yerini korudu. Fenerbahçe'nin Brann'ı 4-0 mağlup etmesi ve Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 yenilmesi sonrası Türkiye'nin puanı 47 bin 600 oldu. Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nde AEK'ya 2-1 yenilerek liderliğini ve yenilmezlik serisini kaybetti.

  • Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 47 bin 600 puanla 9. sırada yer aldı.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 yenerek puanını 11'e yükseltti ve ilk 16 arasına girdi.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 yenilerek lig aşamasında 9 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Takımlarımızın aldığı sonuçlar sonrası Türkiye, sıralamada 9. basamaktaki yerini korudu.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ŞOV YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve ilk 16 arasına girdi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ülke puanına önemli katkı sağladı.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR YENİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9 puanda kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi hem liderliğini hem de yenilmezlik serisini kaybetti.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Oynanan karşılaşmaların ardından UEFA tarafından açıklanan güncel ülke puanı sıralamasında ilk 10 şu şekilde oluştu. İngiltere 102 bin 672 puanla zirvede yer alırken, İtalya 91 bin 088 puanla ikinci, İspanya 84 bin 828 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya 81 bin 545 puanla dördüncü, Fransa ise 74 bin 105 puanla beşinci basamakta yer aldı.

Hollanda 65 bin 033 puanla altıncı, Portekiz 62 bin 466 puanla yedinci, Belçika 57 bin 750 puanla sekizinci sırada bulunurken, Türkiye 47 bin 600 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Çek Cumhuriyeti ise 44 bin 300 puanla 10. sırada yer aldı.

Güncel ülke puanları

1 - İngiltere: 102 bin 672

2 - İtalya: 91 bin 088

3 - İspanya: 84 bin 828

4 - Almanya: 81 bin 545

5 - Fransa: 74 bin 105

6- Hollanda: 65 bin 033

7- Portekiz: 62 bin 466

8- Belçika: 57 bin 750

9- Türkiye: 47 bin 600

10- Çek Cumhuriyeti: 44 bin 300

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBatu:

Teşekkürler Fenerbahçe !

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 309 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Ünlü şarkıcıdan ilginç adım! Parayı verene özel içerik paylaşacak
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı 'savaş' mesajı

Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Düğünde damada takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi
'Dua' tartışması büyüyor! Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar görüşmesinin görüntülerini paylaştı

Tatar'ı zora sokacak görüntüler! Cübbeli konuşmanın kaydını paylaştı
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Türkiye'nin yanı başında 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
title