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PSG, UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 Geçerek Üst Üste İkinci Kez Zafere Ulaştı

PSG, UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 Geçerek Üst Üste İkinci Kez Zafere Ulaştı
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UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazandı. PSG'nin gollerini Kvaratskhelia ve Doue atarken, Villa'nın tek golü Madjo'dan geldi. Somalili hakem Omar Artan, turnuva tarihinde maç yöneten ilk Avrupalı olmayan hakem oldu.

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ( Psg ), Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa, 51'inci UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Somalili hakem Omar Artan düdük çaldı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Psg, 2-1'lik skorla kazandı. Fransız ekibi PSG'ye kupayı getiren golleri 20'nci dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 61'inci dakikada Desire Doue attı. İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın tek golünü ise 45'inci dakikada Brian Djomeni Madjo kaydetti. PSG, bu sonuçla UEFA Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanma başarısı gösterdi.

PSG, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAZANDI

Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Fransız ekibi, geçen sezon da finalde Tottenham'ı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmıştı. PSG, Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından UEFA Süper Kupa'yı üst üste iki kez kazanan 4'üncü takım oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPAMAYAN ARTAN, SÜPER KUPA'YI YÖNETTİ

Karşılaşmada Somalili hakem Omar Artan düdük çaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye girişine izin verilmediği için görev alamayan Artan, UEFA Süper Kupa tarihinde maç yöneten ilk Avrupalı olmayan hakem oldu. Artan'ın yardımcılıklarını Cibuti'den Liban Ahmed ile Kenya'dan Stephen Yiembe üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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