UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Maçları TRT 1'den Yayınlanacak

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor'un bu hafta oynayacağı maçlar TRT 1'den yayınlanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 21 Ekim - 23 Ekim tarihleri arasında oynanacak 31 karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Bu hafta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor'un mücadele ettiği maçlar TRT 1 ve TRT Radyo 1'den yayınlanırken, diğer tüm takımların karşılaşmaları tabii Spor'dan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi

21 Ekim Salı

19.45 Barcelona - Olympiakos (Tabii Spor 1)

19.45 Kairat Almaty - Pafos (Tabii Spor 2)

22.00 Union Saint Gilloise - Inter (Tabii Spor 1)

22.00 Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor 2)

22.00 Bayer Leverkusen - PSG (Tabii Spor 3)

22.00 Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 4)

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 5)

22.00 Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 6)

22.00 PSV Eindhoven - Napoli (Tabii Spor 7)

22 Ekim Çarşamba

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1 / TRT Radyo 1)

19.45 Athletic Bilbao - Karabağ (Tabii Spor)

22.00 Monaco -Tottenham (Tabii Spor 1)

22.00 Real Madrid - Juventus (Tabii Spor 2)

22.00 E.Frankfurt - Liverpool (Tabii Spor 3)

22.00 Bayern Münih - Club Brugge (Tabii Spor 4)

22.00 Chelsea - Ajax (Tabii Spor 5)

22.00 Atalanta - Slavia Prag (Tabii Spor 6)

22.00 Sporting - Olympique Marsilya (Tabii Spor 7)

UEFA Avrupa Ligi

23 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Stuttgart ( TRT 1 / TRT Radyo 1)

19.45 O.Lyon - Basel (Tabii Spor 1)

19.45 Salzburg - Ferencvaros (Tabii Spor 2)

19.45 FCSB - Bologna (Tabii Spor 3)

19.45 GO Ahead - Aston Villa (Tabii Spor 4)

19.45 Brann - Rangers (Tabii Spor 5)

22.00 Nottingham Forest - Porto (Tabii Spor 1)

22.00 Roma - Viktoria Plzen (Tabii Spor 2)

22.00 Lille - PAOK (Tabii Spor 3)

22.00 Celta Vigo - Nice (Tabii Spor 4)

UEFA Konferans Ligi

23 Ekim Perşembe

19.45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (Tabii Spor)

22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (TRT 1 / TRT Radyo 1)

22.00 Mainz - Zrinjski Mostar (Tabii Spor) - İSTANBUL