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Fenerbahçe Sturm Graz ile 0-0 Berabere Kaldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Kerem'in pasında Asensio vuruşunu yaptı. Bu vuruş Talisca'ya pas oldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Talisca'nın şutunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi.

24. dakikada Talisca'nın pasında Kerem topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Khudiakov topu çıkardı.

29. dakikada Hödl'ün ceza sahası içi sol tarafından arka direğe ortasında Jatta kafa vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.

38. dakikada kullanılan taç atışında Mitchell topu altıpas önüne gönderdi. O bölgede Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Graz Liebenau

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar

Sturm Graz: Daniil Khudiakov, Arjan Malic, Jeyland Mitchell, Petar Petrovic, Emran Soglo, Simon Seidl, Jon Stankovic, Luca Weinhandl, Jacob Hödl, Axel Kayombo, Seedy Jatta

Yedekler: Ammar Helac, Elias Lorenz, Albert Vallci, Gizo Mamageishvili, Szymon Wlodarczyk, Belmin Beganovic, Luis Balbo, Jürgen Heil, Paul Koller, Julian Halwachs, Nelson Weiper, Ryan Fosso

Teknik Direktör: Fabio Ingolitsch

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Nelson Semedo, Archie Brown (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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