UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Rövanşları Başlıyor

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak. Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica ile karşılaşacak. Diğer eşleşmelerde ise birçok takım bu önemli mücadelelerde yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın ve çarşamba günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 7 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)

Çarşamba:

Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)

Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)

Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
