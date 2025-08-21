UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Diğer maçlarda ise Bodo/Glimt, Sturm Graz'ı 5-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Rövanş maçları 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 4 maç yapıldı.

Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bodo/Glimt (Norveç)- Sturm Graz (Avusturya): 5-0

Celtic (İskoçya)-Kairat (Kazakistan): 0-0

Basel (İsviçre)-Kopenhag (Danimarka): 1-1

Fenerbahçe-Benfica (Portekiz): 0-0

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
