UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Kura Çekimi Gerçekleştirildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. En dikkat çekici eşleşme ise son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında gerçekleşti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde yapıldı. Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı. Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.
Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:
Brest - PSG
Benfica - Monaco
Juventus- PSV
Feyenoord - Milan
Manchester City - Real Madrid
Club Brugge - Atalanta
Celtic - Bayern Münih
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund - İSTANBUL