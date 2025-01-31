UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Kura Çekimi Gerçekleştirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Kura Çekimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. En dikkat çekici eşleşme ise son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında gerçekleşti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde yapıldı. Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı. Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.

Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus- PSV

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Club Brugge - Atalanta

Celtic - Bayern Münih

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.