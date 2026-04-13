UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)

15 Nisan Çarşamba:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
