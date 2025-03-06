Devler Ligi yine nefes kesti! İşte gecenin sonuçları

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, bu gece oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

BENFICA YENİLDİ

Gecenin en farklı skorunu Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup eden Bayern Münih elde etti. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, sahasında konuk ettiği Barcelona'ya tek golle mağlup oldu.

Öte yandan milli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü ise 84'üncü dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord 0- 2 Inter

0- Benfica 0- 1 Barcelona

Bayern Münih 3 -0 Bayer Leverkusen

-0 Bayer Leverkusen PSG 0-1 Liverpool