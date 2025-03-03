UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Müsabakalar arasında Club Brugge - Aston Villa, Borussia Dortmund - Lille gibi önemli karşılaşmalar yer alıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Club Brugge - Aston Villa
23.00 Borussia Dortmund - Lille
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid
5 Mart Çarşamba
20.45 Feyenoord - Inter
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23.00 Benfica - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool - İSTANBUL