UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar açıklandı. Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak. Ayrıca Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty da play-off'a yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i iki maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica ile play-off turunda karşılaşacak.

Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty de play-off'a yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-1 (1-0)

Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 5-2 (1-2)

Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 5-0 (0-0)

Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-0)

Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 3-2 (1-0)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0 (0-1) Penaltılarla: 3-4 Kairat kazandı

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-0 (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya): 1-1 (3-1)

Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa): 2-0 (2-0)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.