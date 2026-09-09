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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları başladı.

Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk gün programında 6 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

AEK Atina - LASK Linz: 1-0

Club Brugge - Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund - Villarreal: 3-2

Real Madrid - Inter: 2-1

Porto - Manchester City: 0-2

Lille - Real Betis: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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