UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta geride kalırken UEFA, "Haftanın Oyuncusu" seçimini futbolseverlere duyurdu.

HAFTANIN OYUNCUSU PHIL FODEN OLDU

UEFA, haftanın oyuncusu olarak Manchester City'nin Borussia Dortmund'u 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Phil Foden'ı belirledi. Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, Foden'ın ardından ikinci sırada kaldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bu seçim üzerine Galatasaraylı taraftarlar, UEFA'ya büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden UEFA'ya seslenerek ''Osimhen haftanın oyuncusu olmak için daha ne yapsın?'', ''Osimhen'in hakkını yiyorsunuz'' şeklinde yorumlarda bulundu.