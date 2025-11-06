Haberler

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

Güncelleme:
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde d. haftanın en iyi oyuncusunu belirledi. UEFA, haftanın oyuncusu olarak Borussia Dortmund'a 2 gol atan Phil Foden'ı seçti. Ajax deplasmanında hat-trick yaparak Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, Galatasaray taraftarının tepkisine neden oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta geride kalırken UEFA, "Haftanın Oyuncusu" seçimini futbolseverlere duyurdu.

UEFA, haftanın oyuncusu olarak Manchester City'nin Borussia Dortmund'u 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Phil Foden'ı belirledi. Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, Foden'ın ardından ikinci sırada kaldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bu seçim üzerine Galatasaraylı taraftarlar, UEFA'ya büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden UEFA'ya seslenerek ''Osimhen haftanın oyuncusu olmak için daha ne yapsın?'', ''Osimhen'in hakkını yiyorsunuz'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Yorumlar (6)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Siz ne rüyasındasınız abi? Siz osimeni dünyanın en iyi futbolcusu mu sanıyorsunuz? Siz messinin videolarını izliyor musunuz hiç? Bodoslama golü herkes atar. Ne teknik oyuncular var dünyada. Hayal görmeyin

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme100
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

golleri penaltıdan atmasaydı osimeni seçerlerdi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep:

Derdinizi seveyim sizin!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 441.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Olabilir bu UEFA'nın kendi seçimi yapack birşey yok birdahakine osmien 5 gol atar haftanın futbolcusı seçilir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
