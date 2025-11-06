UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta geride kalırken UEFA, "Haftanın Oyuncusu" seçimini futbolseverlere duyurdu.
HAFTANIN OYUNCUSU PHIL FODEN OLDU
UEFA, haftanın oyuncusu olarak Manchester City'nin Borussia Dortmund'u 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Phil Foden'ı belirledi. Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, Foden'ın ardından ikinci sırada kaldı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Bu seçim üzerine Galatasaraylı taraftarlar, UEFA'ya büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden UEFA'ya seslenerek ''Osimhen haftanın oyuncusu olmak için daha ne yapsın?'', ''Osimhen'in hakkını yiyorsunuz'' şeklinde yorumlarda bulundu.