Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Inter'i eleyerek dikkatleri üzerine çekti. İlk maçta 1-0 kazanan Norveç ekibi, rövanşta da 2-1'lik skorla galip gelerek adını son 16'ya yazdırdı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.
Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, İtalya'nın Inter ekibi Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırladı.
İlk yarısı golsüz biten maçın 58. dakikasında Bodo/Glimt, Jens Petter Hauge'nin golüyle öne geçerken 72. dakikada Hakon Evjen ile farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi ekip, 76. dakikada Alessandro Bastoni ile skoru 2-1 yapsa da yeterli olmadı.
Adını son 16'ya yazdıran Bodo/Glimt, iki maçta da Inter'i yenerek İtalya temsilcisini kupa dışı bıraktı.
Bugün oynanan maçların sonucunda Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, son 16'ya kaldı.
Ligde günün sonuçları şöyle:
Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 4-1 (3-3)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (2-0)
Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-2 (1-3)
Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (6-1)