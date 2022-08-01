UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının programı şu şekilde: Yarın 20.00 Sheriff (Moldova) - Viktoria Plzen (Çekya) 20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 21.00 Monaco (Fransa) - PSV Eindhoven (Hollanda) 21.45 St. Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya) 22.00 Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) 3 Ağustos Çarşamba 19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan) 19.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) 20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Sturm Graz (Avusturya) 21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) Bu turda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak. (Yunus Kılıç - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Güncel Haberler

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