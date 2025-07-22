UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu Heyecanı Başladı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme turu ilk maçları bugün oynanan 13 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme turunda bugün 13 karşılaşma oynandı. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin yer aldığı eşleşmede İskoçya temsilcisi Rangers, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda bu eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Karşılaşmaların rövanşları ise 29-30 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda bugün alınan skorlar şu şekilde:

KuPS Kuopio (Finlandiya) – Kairat (Kazakistan): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) – Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Noah (Ermenistan) – Ferencvaros (Macaristan): 1-2

Rigas Skola (Letonya) – Malmö FF (İsveç): 1-4

Hamrun Spartans (Malta) – Dynamo Kiev (Ukrayna): 0-3

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) – Servette (İsviçre): 0-1

Pafos FC (Kıbrıs Rum Kesimi) – Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Kopenhag (Danimarka) – Drita (Kosova): 2-0

Shkendija 79 (Kuzey Makedonya) – FCSB (Romanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) – Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 4-0

Lech Poznan (Polonya) – Breidablik (İzlanda): 7-1

Rijeka (Hırvatistan) – Ludogorets Razgrad (Bulgaristan): 0-0

Rangers (İskoçya) – Panathinaikos (Yunanistan): 2-0