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UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır?

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25 Ağustos Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞININ SÖZLERİ HANGİ ÜÇ DİLİN BİLİRLİKTE KULLANILMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR?

• A-) İngilizce, İtalyanca, Fransızca

• B-) İngilizce, Fransızca, İspanyolca

• C-) Fransızca, İspanyolca, Almanca

• D-) İngilizce, Fransızca, Almanca

Doğru Cevap: D

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kenan İmirzalıoğlu 3-sayfa Spor Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Yaşam Spor Haberler

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