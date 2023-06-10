UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (Maç devam ediyor)
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- UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
- Uefa Şampiyonlar Ligi : Manchester City: 0 - Inter: 0 (Maç devam ediyor)
İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şirin Topaloğlu - Spor