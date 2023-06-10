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UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Haberleri

- UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

- Uefa Şampiyonlar Ligi : Manchester City: 0 - Inter: 0 (Maç devam ediyor)

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şirin Topaloğlu - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester Spor Haberler

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