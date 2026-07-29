Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Sabah, Mjallby, Sturm Graz, Celje, Dinamo Zagreb ve Ararat-Armenia tur atladı Fenerbahçe, bugün deplasmanda karşılaşacağı Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları, 6 müsabakayla başladı.

Yapılan maçların ardından Azerbaycan'dan Sabah, İsveç'ten Mjallby, Avusturya'dan Sturm Graz, Slovenya'dan Celje, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Ermenistan'dan Ararat-Armenia adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Bu turda mücadele eden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün deplasmanda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): 0-2 (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): 0-0 (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): 3-2 (Uzatmada) (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-2 (Penaltılarda 4-1) (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): 0-2 (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-1 (0-2)

Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

Kurşun adres sormadı! Sadece yoldan geçiyordu, canından oldu

100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

Emlakçıya gelen kadın dehşet saçtı: 2 ölü
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle