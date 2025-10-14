UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gidiyor

Alınan karara göre, Şampiyonlar Ligi'nde her sezonun açılış karşılaşmasını bir önceki yılın şampiyonu, kendi taraftarı önünde oynayacak. Bu uygulamanın, turnuvanın "şampiyonluk mirasını ve prestijini artırma hedefiyle" hayata geçirildiği belirtildi.

MAÇ GÜNLERİNDE DÜZENLEME

Yeni formata göre, ilk haftadaki maç takvimi de değişecek:

Salı günü: Turnuvanın açılış maçı (son şampiyonun sahasında)

Çarşamba ve Perşembe günleri: İlk haftanın diğer karşılaşmaları

Bu düzenlemeyle birlikte UEFA'nın, turnuvanın başlangıcını daha büyük bir medya etkinliği haline getirmeyi hedeflediği bildirildi.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HENÜZ KARAR YOK

UEFA, aynı uygulamanın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Kaynaklar, bu değişikliğin önce erkekler turnuvasında test edileceğini, sonrasında ise kadınlar organizasyonuna da uyarlanabileceğini öne sürdü.

FUTBOL KAMUOYUNDA OLUMLU KARŞILANDI

Yeni format, futbolseverler ve kulüpler tarafından genel olarak olumlu karşılandı. UEFA yetkilileri, bu uygulamanın hem seyirci ilgisini artıracağını hem de "şampiyon takımın prestijini kutlama geleneği" oluşturacağını belirtiyor.