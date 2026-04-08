Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Bayern Münih, Real Madrid'i 2-1, Arsenal ise Sporting'i 1-0 yenerek avantaj elde etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla başladı.

Kupayı toplam 21 kez kazanan iki takımın mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Luis Diaz'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk takım, 46. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı.

74. dakikada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin farkı 1'e indirdiği maçın kalan bölümünde skoru korumayı bilen Bayern Münih, rövanş için evine avantajlı bir skorla döndü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiliz temsilcisi Arsenal, deplasmanda Portekiz'in Sportig takımını 90+1. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

