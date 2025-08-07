UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

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Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, Feyenoord'a 2-1 yenildi. Diğer sonuçlar arasında Benfica'nın Nice'i 2-0 yendiği maç da yer aldı. Rövanş mücadeleleri 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Rövanş mücadeleleri 12 Ağustos'ta oynanacak.

Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup olurken, turu geçmesi durumunda rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat: 1 - Slovan Bratislava: 0

Salzburg: 0 - Club Brugge: 1

Ludogorets: 0 - Ferencvaros: 0

Lech Poznan: 1 - Kızılyıldız: 3

Nice: 0 - Benfica: 2

Feyenoord: 2 - Fenerbahçe: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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