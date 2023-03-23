UEFA resmen soruşturma başlattı! Barcelona tarihi bir felaketle karşı karşıya

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu. Konuya ilişkin harekete geçen UEFA, Barcelona'ya soruşturma başlatıldığını açıkladı. Katalan devi, küme düşme ve La Liga'dan men cezasıyla karşı karşıya.

İspanya'yı çalkalayan Negreira Davası nedeniyle UEFA, Barcelona'ya soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada zaman içinde konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

"UEFA MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURMA İÇİN ATANDI"

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Komitesi müfettişleri, 'Negreira Davası' ile bağlantılı olarak Barcelona'nın UEFA tarafından belirlenen yasal çerçeveleri ihlal ettiğine ilişkin bir soruşturma için atanmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zaman içinde duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"NEGREIRA DAVASI" NEDİR?

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesinin ardından Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmış ve Katalan ekibinin ödemeler karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü. Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açmasını talep etmişti.

BARCELONA MEN CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar, 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor. Öte yandan Real Madrid, CTA, La Liga kurumu, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve UEFA konuyu yakından takip ettiklerini açıklamıştı. Barcelona'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alabileceği de iddia ediliyor.