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Real Madrid'in yıldızlarına soruşturma

Real Madrid'in yıldızlarına soruşturma
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UEFA, Real Madrid'in futbolcuları Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

NE OLMUŞTU?

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Spor
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