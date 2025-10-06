Haberler

UEFA onay verdi! Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor

UEFA onay verdi! Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor
UEFA'nın onay vermesiyle birlikte Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşecek. La Liga'dan Villarreal ve Barcelona ile Serie A'dan Como ve Milan, kıta dışındaki statlarda birbirlerine rakip olacak. UEFA, maçların oynanması için yapılan başvuruları kabul etti.

UEFA, İspanya La Liga'daki Villarreal- Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan- Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay verdi.

UEFA'DAN ONAY ÇIKTI

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen taleplerin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iki maçın ülke toprakları dışında oynanmasına izin vermenin üzücü olduğunu belirterek, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadesini kullandı.

AMERİKA VE AVUSTRALYA'DA OYNANACAK

La Liga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıs asriyent:

Kumar nelere kadir. Büyük bahisler oynanacak ve kazlar yolunacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
