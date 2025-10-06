UEFA onay verdi! Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor
UEFA'nın onay vermesiyle birlikte Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşecek. La Liga'dan Villarreal ve Barcelona ile Serie A'dan Como ve Milan, kıta dışındaki statlarda birbirlerine rakip olacak. UEFA, maçların oynanması için yapılan başvuruları kabul etti.
UEFA, İspanya La Liga'daki Villarreal- Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan- Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay verdi.
UEFA'DAN ONAY ÇIKTI
UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen taleplerin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iki maçın ülke toprakları dışında oynanmasına izin vermenin üzücü olduğunu belirterek, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadesini kullandı.
AMERİKA VE AVUSTRALYA'DA OYNANACAK
La Liga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.