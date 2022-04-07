UEFA'nın yeni FFP kuralı resmen devreye girdi! Kulüplerin harcama limitleri değişti
- Güncelleme:
UEFA, FFP kuralında değişiklik yapıldığını resmen açıkladı. Kulüpler gelirlerinin yüzde 70'ini harcayabilecek. UEFA Başkanı Ceferin, "Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 milyon euro yerine 60 milyon euroya yükseltilmiştir" dedi.
Uefa, FFP kuralında değişiklik yapıldığını resmen açıkladı. Kulüpler, gelirlerinin %70'ini harcayabilecek. Uygulama haziran ayında yürürlüğe girecek.
Uefa, yeni düzenlemenin bu yılın haziran ayında yürürlüğe gireceğini ve kulüplerin uyum sağlayabilmeleri için 3 yıl içinde kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.
Uefa Başkanı Ceferin yeni kuralla ilgili, "Pandemi nedeniyle sürdürülebilir düzenlemelere ihtiyaç vardı. UEFA, kulüplerin yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler almıştır. Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 M€ yerine 60 M€'ya yükseltilmiştir" açıklamasında bulundu.
Yeni FFP düzenlemesindeki yönetmeliği; ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor.