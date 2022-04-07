UEFA'nın yeni FFP kuralı resmen devreye girdi! Kulüplerin harcama limitleri değişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'nın yeni FFP kuralı resmen devreye girdi! Kulüplerin harcama limitleri değişti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

UEFA, FFP kuralında değişiklik yapıldığını resmen açıkladı. Kulüpler gelirlerinin yüzde 70'ini harcayabilecek. UEFA Başkanı Ceferin, "Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 milyon euro yerine 60 milyon euroya yükseltilmiştir" dedi.

Uefa, FFP kuralında değişiklik yapıldığını resmen açıkladı. Kulüpler, gelirlerinin %70'ini harcayabilecek. Uygulama haziran ayında yürürlüğe girecek.

UEFA'nın yeni FFP kuralı resmen devreye girdi! Kulüplerin harcama limitleri değişti

Uefa, yeni düzenlemenin bu yılın haziran ayında yürürlüğe gireceğini ve kulüplerin uyum sağlayabilmeleri için 3 yıl içinde kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.

Uefa Başkanı Ceferin yeni kuralla ilgili, "Pandemi nedeniyle sürdürülebilir düzenlemelere ihtiyaç vardı. UEFA, kulüplerin yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler almıştır. Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 M€ yerine 60 M€'ya yükseltilmiştir" açıklamasında bulundu.

Yeni FFP düzenlemesindeki yönetmeliği; ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title