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UEFA'nın İsviçre'deki yeni VAR merkezinin açılışı yapıldı

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'nin Nyon kentinde yeni VAR merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'nin Nyon kentinde yeni VAR merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

UEFA'nın açıklamasında, İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Hakem Direktörü Roberto Rosetti ve bu haftaki maçlar için görevlendirilen video yardımcı hakemlerin katılımıyla yeni VAR merkezinin açılışının yapıldığı belirtildi.

En son teknolojiyi, daha yüksek operasyonel verimliliği ve hakem gelişimini tek bir merkezi ortamda birleştiren yeni VAR merkezinin net karar verme süreçlerini destekleyeceği, UEFA müsabakalarında hakemlik kalitesi ve tutarlılığını artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, 11 video operasyon odasını tek alanda bir araya getiren VAR merkezinden Avrupa genelindeki statlara bağlanılarak sezon başına 220'den fazla maçın destekleneceği aktarıldı.

Yeni açılan VAR merkeziyle UEFA'nın inovasyona, hakem gelişimine ve Avrupa futbolunda her müsabaka için mümkün olan en yüksek tutarlılık standartlarına bağlılığını yansıttığını ifade eden Roberto Rosetti, "Yeni UEFA VAR Merkezi, teknolojimizi, uzmanlığımızı ve yetkililerimizi aynı ortamda bir araya getirerek ekiplerimizin tutarlı bir şekilde hazırlanmasına, etkili şekilde işbirliği yapmasına ve baskı altında daha iyi kararlar almasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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