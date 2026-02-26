Haberler

Samsunspor-Shkendija

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Samsunspor ile Shkendija karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belirlendi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarından Samsunspor-Shkendija maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti

Kaynak: AA / İlyas Gün
