Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş