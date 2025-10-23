UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev Maçının Detayları
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Samsunspor - Dinamo Kiev maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Samsunspor- Dinamo Kiev maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Mouandilmadji
Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana, Guerrero