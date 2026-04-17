Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmalarının ardından Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano, Strasbourg ve Crystal Palace yarı finale yükseldi. Şimdi yarı finalde Shakhtar Donetsk, Crystal Palace ile; Rayo Vallecano ise Strasbourg ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.

Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)

AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)

Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)

Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
