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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor-Freiburg maçını Estonyalı Tohver yönetecek

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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Trabzonspor'un Freiburg'u konuk edeceği maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadelede Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.

Kaynak: AA
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