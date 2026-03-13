Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları gerçekleştirildi. Samsunspor, tarihi bir karşılaşmada Rayo Vallecano'ya 3-1 yenilirken, Arda Turan'ın takımını çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. Rövanş maçları 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0

Kaynak: AA / Fatih Erel
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor