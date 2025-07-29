UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Ön Eleme Turu Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Levadia Tallinn, Differdange ve Olimpija Ljubljana, oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından üçüncü eleme turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda rövanş karşılaşmalarının 3'ü oynandı.
Bugün yapılan maçların ardından Levadia Tallinn (Estonya), Differdange (Lüksemburg) ve Olimpija Ljubljana (Slovenya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-2 (0-1)
Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 1-0 (1-0)
Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-4)
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor