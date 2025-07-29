UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Ön Eleme Turu Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Levadia Tallinn, Differdange ve Olimpija Ljubljana, oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından üçüncü eleme turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda rövanş karşılaşmalarının 3'ü oynandı.

Bugün yapılan maçların ardından Levadia Tallinn (Estonya), Differdange (Lüksemburg) ve Olimpija Ljubljana (Slovenya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-2 (0-1)

Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 1-0 (1-0)

Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-4)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.