Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Maçları Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde yarın ikinci hafta maçları oynanacak. Samsunspor, Dinamo Kiev'i konuk ederken, Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile karşılaşacak. 18 maçlık programda heyecan dorukta.

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

İlk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, saat 22.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 19.45'te Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya)

19.45 Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya)

19.45 Rijeka (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

19.45 AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

19.45 Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.45 Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

19.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda)

19.45 Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya)

22.00 Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya)

22.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya)

22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan)

22.00 Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.