UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Crystal Palace ve Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi yarı finallerini geçerek finale yükseldi. Rayo Vallecano, Strasbourg'u 1-0'lık skorla eleyerek finale adını yazdırırken, Crystal Palace da Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup ederek finale çıktı. Final maçı 27 Mayıs'ta Leipzig'de oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları sona erdi.

İspanya ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Meinau Stadı'nda konuk oldu.

Rövanşta da 42. dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 galip gelen Rayo Vallecano, adını finale yazdırdı.

İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta da 25. dakikada Pedro Henrique (kendi kalesine) ve 52. dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Konuk takımın golü, 34. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
