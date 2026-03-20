UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg, son 16 turunu geçmeyi başardı. Samsunspor ise turnuvaya veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)

Kaynak: AA / Fatih Erel
