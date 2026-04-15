UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli olacak
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Diğer eşleşmelerde ise AEK, Rayo Vallecano; Fiorentina, Crystal Palace; Strasbourg ve Mainz takımları mücadele edecek.
Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)
22.00 AEK (Yunanistan)- Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)
22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)