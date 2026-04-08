UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi yarın başlayacak
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları yarın başlıyor. Dört takımın mücadele edeceği ilk karşılaşmalar, 19.45 ve 22.00 saatlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın 4 karşılaşma oynanacak.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.45 Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya)
22.00 Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa)
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı