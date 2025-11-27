Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 9 maç yapıldı. Sigma Olomouc, zirve mücadelesi veren Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde gerçekleşti.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 9 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 4. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Sigma Olomouc, ligde 3'te 3 yapan ve zirve mücadelesi veren Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0

Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1

Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.