UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 9 maç yapıldı. Sigma Olomouc, zirve mücadelesi veren Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde gerçekleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 4. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Sigma Olomouc, ligde 3'te 3 yapan ve zirve mücadelesi veren Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı.
Alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1
Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0
Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1
Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1