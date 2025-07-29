UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu Müsabakaları Başladı

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan 3 müsabakayla başladı.

UEFA Konferans Ligi'nde eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan müsabakalardaki alınan sonuçlara göre; Levadia, Differdange ve Inter Escaldes, turu geçen takımlar oldular. Bu turda rövanş maçları, 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak 47 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Iberia (Gürcistan): 2 - Levadia (Estonya): 2

Differdange (Lüksemburg): 1 - The New Saints (Galler): 0

Inter Escaldes (Andorra): 1 - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1 - İSTANBUL