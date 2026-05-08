UEFA Konferans Ligi için son 2 maça odaklanan Göztepe'nin umudu: "Trabzonspor"

Avrupa kupaları hedefiyle ligi 5. sırada tamamlamak isteyen Göztepe, bu hedefini gerçekleştirebilmesi için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmesi için kalan 2 maçını kazanıp, Trabzonspor'un da Türkiye Kupası'nı alması gerekiyor.

Süper Lig'de bu sezon 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 52 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe, özellikle sezonun ilk yarısında topladığı puanlarla bu ümidini sürdürdü.

Sezonun ilk yarısında 9 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puan toplama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise aynı performansı ortaya koyamadı.

İkinci yarıda oynadığı 15 karşılaşmada, 4 galibiyet 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan İzmir temsilcisi 20 puan toplayabildi.

Avrupa kupaları ihtimali için sezonu ilk 5'de bitirmeyi amaçlayan Göztepe, son 2 haftadaki maçlarına odaklandı. Bu hafta sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek İzmir temsilcisi, son haftada ise Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirmesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan Trabzonspor'un finale kalıp kupayı kazanmasını bekleyecek.

Göztepe, Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanıp 1970-1971 sezonundan sonra tekrar Avrupa kupalarına gidecek.

Brezilyalılar Göztepe'yi sırtlıyor

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Brezilyalı Juan 11 golle ilk sırada yer alırken, bir diğer Brezilyalı Janderson'da 6 golle takımına katkı sağladı.

Defans oyuncusu Arda Okun Kurtulan'ın 4 gol, Efkan Bekiroğlu, Dennis ve Bokele'nin 3'er golle skor katkısı sağladığı Göztepe'de Miroshi 2, Taha Altıkardeş, Jeferson ve Antunes ile takımdan ayrılan Sabra, Emerson ve Rhaldney de birer gol atma başarısı gösterdi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a giden Olaitan ise sarı-kırmızılı formayla 2 gol kaydetti.

En az gol yiyen 2. takım

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe, bu sezon Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen 2. takım konumunda yer alıyor.

İzmir temsilcisi, kalesinde gördüğü 28 gole karşılık rakip filelere 40 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
