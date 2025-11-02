Haberler

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
Güncelleme:
UEFA heyeti, 20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Avrupa Ligi finali provasını Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirecek. İstanbul'da düzenlenen güvenlik toplantısında, takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirleri konuşuldu. Heyet, derbiyi de tribünden takip edecek.

  • UEFA heyeti, 20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak Avrupa Ligi finali için Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde güvenlik provası yapacak.
  • UEFA, TFF ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanlarındaki güvenlik tedbirlerini görüştü.
  • UEFA heyeti, derbiyi tribünden takip edecek ve deplasman taraftarlarının giriş alanında izlenimde bulundu.

UEFA heyeti, 20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Avrupa Ligi provasını, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yapacak.

UEFA, TFF VE BEŞİKTAŞ KULÜBÜ YETKİLİLERİ GÖRÜŞTÜ

2026 UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında İstanbul'da bir kez daha güvenlik toplantısı yapıldı. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma ile ilgili hazırlıklar kapsamında; takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.

Toplantıya UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyet Birimi Sorumlusu Stephen Funham, UEFA Operasyon Sorumlusu Drew Innes, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, Emniyet ve Beşiktaş Kulübü Stadyum yetkilileri katıldı.

DERBİYİ TAKİP EDECEKLER

UEFA heyeti saat 17.00 sıralarında deplasman taraftarlarının giriş yaptığı alanda izlenimde bulundu. Heyet daha sonra tekrar stadyuma girerken, derbiyi de tribünden takip edecek.

500
