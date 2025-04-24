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UEFA Gençlik Ligi Yarı Final ve Finali İçin Colovray Spor Merkezi'nde Hazırlıklar Tamamlandı

UEFA Gençlik Ligi Yarı Final ve Finali İçin Colovray Spor Merkezi'nde Hazırlıklar Tamamlandı
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İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi, UEFA Gençlik Ligi yarı final ve final maçlarına ev sahipliği için hazırlıklarını tamamladı. Stadyumda yapılan yenileme çalışmalarının yanı sıra, seyirciler için çeşitli aktivite alanları da oluşturuluyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final ve final maçlarının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde hazırlıklar yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde karşılaşmalar öncesinde stadyum içerisinde yenilenme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

UEFA Gençlik Ligi resmi sitesinden yapılan paylaşımda, stadyum çevresinde seyircilerin zaman geçirebilmeleri için 3'e 3 futbol sahası, yürüyerek futbol oynama gibi çeşitli aktivite alanları da oluşturulacağı belirtildi.

Yarın TSİ 15.00'te Salzburg-Trabzonspor, 19.00'da AZ Alkmaar-Barcelona arasında oynanacak karşılaşmalara taraftarların bir saat önce alınmaya başlanacağı vurgulanan açıklamada, futbolseveler için Nyon Garı'ndan ücretsiz otobüs seferleriyle stadyuma ulaşım sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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