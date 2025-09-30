Haberler

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a diş geçiremedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a diş geçiremedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray U19, konuk ettiği Liverpool U19'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda grupta puanla tanışamadı.

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool U19 takımı, 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY DİŞ GEÇİREMEDİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Junior Sonni-Lambie kaydetti.

HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, iki maç sonunda puanını 4'e yükseltti. Galatasaray ise ikinci maç sonunda henüz grubunda puan alamadı. Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi

Galatasaray U19-Liverpool U19 maçında 57. saniyede gol oldu
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.