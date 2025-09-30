UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a diş geçiremedi

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool U19 takımı, 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY DİŞ GEÇİREMEDİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Junior Sonni-Lambie kaydetti.

HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, iki maç sonunda puanını 4'e yükseltti. Galatasaray ise ikinci maç sonunda henüz grubunda puan alamadı. Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.