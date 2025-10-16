Haberler

UEFA'dan Juventus'a soruşturma

UEFA'dan Juventus'a soruşturma
UEFA, Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Serie A ekibi Juventus'un Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle kulüp hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucuna göre, Juventus'a para cezası ya da Avrupa kupalarından men cezası verilebilir.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus'a UEFA'dan kötü haber geldi.

JUVENTUS'A SORUŞTURMA BAŞLADI

UEFA, Juventus'un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı. UEFA'nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Juventus'un gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediği araştırılacak.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN TEHLİKESİ

Çıkan sonuca göre; Siyah-beyazlılara para cezası verilmesi ya da Avrupa kupalarından men cezasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Geçmiş dönemlerde de UEFA tarafından birçok kez takibe alınan Juventus'un bu gelişmeyle birlikte yeniden UEFA'nın yakın takibine girdiği resmen duyuruldu. Nihai kararın 2026 baharında açıklanması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
