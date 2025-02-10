UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e hafta içerisinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında görev verdi.

CLUB BRUGGE-ATALANTA MAÇINI YÖNETECEK

Halil Umut Meler, Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

EKİBİNDEKİ İSİMLER

Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Mücadelede Pol van Boekel (Hollanda) VAR, Willy Delajod (Fransa) AVAR olarak görev alacak.